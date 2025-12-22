Burgemeester viert twaalf diamanten huwelijken in Het Spoorhuis

Uithoorn – In restaurant Het Spoorhuis vierde burgemeester Pieter Heiliegers onlangs een bijzonder feestelijk moment. Twaalf echtparen die in de maanden van juni tot en met oktober 1965 in het huwelijksbootje stapten, kwamen samen om hun diamanten huwelijk te vieren.

Waar de burgemeester diamanten bruidsparen jarenlang afzonderlijk thuis bezocht, kiest hij er nu voor om hen gezamenlijk uit te nodigen. De ervaring met de gouden bruidsparen – 50 jaar getrouwd – die al langer samen worden ontvangen, laat zien hoe gezellig zo’n viering kan zijn.

De verwachting werd waargemaakt. Onder het genot van koffie en iets lekkers feliciteerde de burgervader elk paar persoonlijk en ontstonden er mooie gesprekken over vroeger, nu en alles daartussenin.

Iedereen persoonlijk spreken

Burgemeester Heiliegers licht toe waarom deze nieuwe aanpak ook goed past: “Steeds meer inwoners bereiken het 60-jarig huwelijk, en dat is natuurlijk fantastisch. Maar het maakt het ook steeds lastiger om iedereen persoonlijk thuis te bezoeken. Zo’n gezamenlijke ochtend brengt mensen samen, geeft energie en maakt het voor mij mogelijk om iedereen toch persoonlijk te spreken. Het is echt een feestje om dit zo te vieren.”

Voor echtparen die nóg langer getrouwd zijn, blijft de burgemeester overigens wél persoonlijk langskomen. Huwelijken van 65, 70, 75 jaar en ouder – evenals inwoners van 100 jaar en ouder – kunnen nog altijd rekenen op een huisbezoek. Mits dat gewenst is natuurlijk. De echtparen die aanwezig waren in Het Spoorhuis kregen na afloop nog een presentje mee: theeglazen met het gemeentewapen erop. Ook wordt de groepsfoto thuis gestuurd.

Burgemeester Pieter Heiliegers (links) met de twaalf diamanten echtparen bij Het Spoorhuis. Foto: Patrick Hesse / Vision Quest.