Aalsmeer – Afgelopen zaterdag is burgemeester Gido Oude Kotte op verjaardagsvisite geweest bij Indy Noëlle de Boer in Kudelstaart om haar te feliciteren.

Zij is op de schrikkeldag 29 februari 2012 geboren. Dit is dus pas de tweede verjaardag die zij heeft gevierd op haar echte geboortedag terwijl ze toch al 8 jaar oud is. Dat was een bezoekje van de burgemeester waard!