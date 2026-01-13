Burgemeester feliciteert 70-jarig huwelijkspaar Stemmerik

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers bracht deze week een feestelijk bezoek aan de heer en mevrouw Stemmerik-van de Leuv aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn. Aanleiding was hun bijzondere huwelijksjubileum: op 2 januari 2026 waren zij 70 jaar getrouwd.

Huwelijk schreef geschiedenis

De heer Stemmerik (95 jaar) en mevrouw Stemmerik-van de Leuv (92 jaar) trouwden op 2 januari 1956 in Amsterdam, in het oude stadhuis aan de Oudezijds Voorburgwal. Tegenwoordig is dit gebouw bekend als het luxe hotel The Grand. Hun huwelijk was destijds zelfs historisch: het was het eerste huwelijk in Amsterdam dat met een typemachine werd geregistreerd. Voor die tijd gebeurde dit altijd met de hand. Het bijzondere moment haalde zelfs Het Parool, en mevrouw Stemmerik-van de Leuv liet het bewaarde krantenartikel met trots aan de burgemeester zien.

Het is niet de eerste keer dat een burgemeester bij het echtpaar op bezoek kwam. Tien jaar geleden, bij hun 60-jarig huwelijk, bracht toenmalig burgemeester Dagmar Oudshoorn hen al een bezoek. Nu, tien jaar later, werd opnieuw stilgestaan bij een indrukwekkende mijlpaal.

Liefde, gezin en werk

Later in het huwelijksjaar 1956 werd het gezin uitgebreid met de geboorte van een tweeling – een zoon en een dochter – die dit jaar eveneens hun 70ste verjaardag vieren. De zoon woont in Haarlem, de dochter in Zutphen. Meneer Stemmerik werkte zijn hele loopbaan als sportleraar in Amsterdam, nadat hij de opleiding volgde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Daar leerden meneer en mevrouw Stemmerik-van de Leuv elkaar ook kennen. Mevrouw volgde dezelfde opleiding, maar rondde deze door de komst van de tweeling niet af. Wel ging zij werken, iets wat in die tijd allesbehalve vanzelfsprekend was. Ze trok zich daar echter weinig van aan en werkte op de administratie van Peek & Cloppenburg in Amstelveen.

Van Amsterdam naar Uithoorn

In de beginjaren woonde het echtpaar in de Nieuwe Spiegelstraat in Amsterdam, nu bekend om de vele antiekwinkels. Na drie jaar verhuisden zij naar Slotervaart, destijds een compleet nieuwe wijk in aanbouw. Opvallend detail uit die tijd: toekomstige bewoners werden zelfs gecontroleerd of zij wel ‘netjes genoeg’ waren om er te mogen wonen. In 1969 vestigden zij zich in Uithoorn, waar zij tot op de dag van vandaag wonen. Toen was meneer Letschert burgemeester van de gemeente Uithoorn. Even werd Abcoude nog overwogen, maar op advies van een collega van meneer Stemmerik viel de keuze definitief op Uithoorn. “Hij woonde er al en op dat moment was er nog één huis over aan de Arthur van Schendellaan – en dat werd ons huis”, aldus meneer Stemmerik. Waar nu flats staan, was het destijds nog volledig open landschap. “Het was hier helemaal open, met alleen weilanden en boerderijen en het lag tegen het Libellebos aan”, vertelt mevrouw Stemmerik-van de Leuv.

Liefde voor natuur en cultuur

De liefde voor de natuur speelt een grote rol in hun leven. Beiden waren actief als IVN’er (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) en hebben zich jarenlang ingezet voor natuurbehoud en educatie. Ze waren betrokken bij onder andere Botshol, het Libellebos en de Bram de Groote Tuin in Uithoorn. Het echtpaar gaven als IVN’ers rondleidingen en cursussen.

Ook kunst heeft een vaste plek in hun huis. Aan de muren hangen diverse schilderijen, waaronder zelfs een werk van Michel van Overbeeke. In de tijd dat meneer Stemmerik leraar was, was Van Overbeeke één van zijn leerlingen – een bijzondere herinnering die nu letterlijk blijft hangen.

Gezondheid, zorg en levenswijsheid

Hoewel de jaren tellen, zijn meneer en mevrouw Stemmerik nog altijd scherp en betrokken. Ze volgen het nieuws via televisie en kranten en bespraken samen met burgemeester Heiliegers uitgebreid het actuele wereldnieuws. Doorgaans is meneer Stemmerik mantelzorger voor zijn vrouw, maar recent werden de rollen omgedraaid. Meneer kreeg een hartinfarct, waarna mevrouw tijdelijk voor hem zorgde. Inmiddels is meneer volledig hersteld, rijdt hij weer auto en maakt hij dagelijks wandelingen. “Hoe doe je dat, zo lang getrouwd zijn?” vroeg een kleinkind onlangs aan mevrouw Stemmerik-van de Leuv. “Gewoon doen”, antwoordde zij. “Blijven bewegen, gezond leven en vooral een beetje mazzel heben.”

Feestelijke afsluiting

Dat geluk zit mogelijk ook in de genen: de vader van meneer Stemmerik werd maar liefst 101 jaar. Als feestelijke verrassing namen de kinderen het echtpaar mee naar het Rechthuis, waar het 70-jarig huwelijk werd gevierd met een uitgebreide lunch. Burgemeester Pieter Heiliegers sprak zijn grote bewondering uit voor het echtpaar en feliciteerde hen namens de gemeente Uithoorn met deze bijzondere mijlpaal: “Een leven samen van zeventig jaar vertelt een verhaal van liefde, veerkracht en verbondenheid; een inspiratie voor velen.”

Burgemeester Heiliegers van Uithoorn bezocht het 70-jarig huwelijkspaar Stemmerik Foto: gemeente Uithoorn.