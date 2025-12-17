Burgemeester en wethouder lopen mee met jongerenwerk Gro-up

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder José de Robles (Jeugd) hebben een ronde op straat meegelopen met het jongerenwerk van Gro-up. De organisatie verzorgt sinds 1 januari het jongerenwerk in gemeente Uithoorn. Gro-up nam begin van dit jaar het stokje over van perMens en is inmiddels actief aanwezig in de wijken, op straat en op plekken waar jongeren samenkomen. Tijdens de ronde kregen de burgemeester en wethouder van jongerenwerkster Nasséra uitleg over de dagelijkse praktijk van het jongerenwerk: het contact met jongeren, het signaleren van problemen en het bieden van ondersteuning waar dat nodig is.

Wethouder De Robles: “Jongeren hebben soms een duwtje in de goede richting nodig. Gro-up weet op een laagdrempelige manier verbinding te maken en jongeren te begeleiden bij school, werk of persoonlijke uitdagingen. Dat is van betekenis voor hun toekomst.”

Burgemeester Heiliegers: “Een veilige leefomgeving begint bij zichtbaarheid en contact. Het is goed om te zien hoe Gro-up jongeren kent, aanspreekt en ondersteunt. Hun aanwezigheid op straat en op andere plekken in de gemeente draagt bij aan veiligheid en aan het voorkomen van overlast.” Jongerenwerkster Nasséra waardeerde de interesse van de bestuurder. “Het is goed dat zij mee de straat op gaan, zien hoe wij te werk gaan en dat wij kunnen vertellen hoe het contact loopt met de jongeren.”

Op de foto: Burgemeester Heiliegers, wethouder De Robles gingen op pad met jongerenwerkster Nasséra van Gro-up. Foto: Gemeente Uithoorn.