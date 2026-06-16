Buitenspeeldag bij De Kuyper groot succes

Uithoorn – Tijdens de landelijke Jantje Beton Buitenspeeldag – afgelopen 10 juni – hebben zo’n honderd kinderen zich woensdagmiddag uitgeleefd op het plein bij gebouw De Kuyper in de wijk Thamerdal.

De Kuyper is een zogeheten multifunctionele accommodatie (MFA), oftewel een buurtgebouw waar meerdere functies samenkomen. In het gebouw zetelen onder meer een buurtkamer/wijkcentrum, welzijns- en hulporganisaties (zoals maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning), organisaties zoals Voedselbank, VluchtelingenWerk, Brijder en ruimtes voor activiteiten, sport, muziek en bijeenkomsten. Het is dus vooral een ontmoetingsplek voor de wijk waar van alles gebeurt: van spreekuren en hulpverlening tot activiteiten voor kinderen en ouderen.

Het plein bij De Kuyper veranderde voor de Buitenspeeldag in een levendig speelparcours, waar kinderen konden deelnemen aan uiteenlopende activiteiten. Van tikkertje en hinkelen tot een levensgroot ganzenbord: er werd volop bewogen, gelachen en samengespeeld.

Stoepkrijt mee naar huis

De Buitenspeeldag heeft als doel kinderen te stimuleren vaker buiten te spelen, en dat was op deze middag goed zichtbaar. De organisatie zorgde voor voldoende afwisseling in het spelaanbod, waardoor voor elke leeftijd iets te beleven viel. Aan het einde van de middag kregen alle deelnemers een doosje stoepkrijt mee naar huis, zodat ook in de eigen buurt verder gespeeld kan worden met vriendjes en vriendinnetjes.

Mascotte Druppie

Ook mascotte Druppie bracht een bezoek aan het plein om het belang van voldoende water drinken onder de aandacht te brengen. Kinderen konden hun water een extra smaak geven door er vers fruit aan toe te voegen, wat zorgde voor een gezonde en verfrissende dorstlesser tijdens het actieve spellenprogramma.

Hoewel de Buitenspeeldag een dag in het jaar centraal staat, hoeft buitenspelen zich daar niet toe te beperken. Met de Beweegkaart van Uithoorn en De Kwakel zijn tal van speel- en beweegplekken in de gemeente te ontdekken. Deze kaart is te vinden via de website van Uithoorn Actief en biedt inspiratie om ook op andere dagen naar buiten te gaan.

Mascotte Druppie bracht een bezoek om het belang van voldoende water drinken onder de aandacht te brengen. Foto: aangeleverd.