Aalsmeer – Zondag 29 augustus rond negen uur in de avond is de Brandweer van Alsmeer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Wim Kandreef in Kudelstaart.

Er bleek een rol PVC buis in brand te staan. Het betrof een kleine brand. Het vuur hadden de brandweerlieden snel gedoofd. Zo goed als zeker is de brand aangestoken. Door wie is onbekend.

Foto: VTF – Laurens Niezen