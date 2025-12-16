Bril op tijdens de jaarwisseling

Uithoorn – Driekwart van de ouders in Uithoorn, een gemeente die valt onder de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, met kinderen tussen tien en zestien jaar spreekt af dat hun kinderen tijdens oud en nieuw een vuurwerkbril dragen. Dat blijkt uit een landelijke peiling in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Opvallend: bijna de helft van de ouders (48%) zegt zelf ook een vuurwerkbril te willen dragen.

Campagne

Met de campagne ‘Vuurwerk? Bril!’ vraagt het ministerie aandacht voor vuurwerkveiligheid. Elk jaar gebeuren er ongelukken, vaak met blijvend letsel. Tijdens de jaarwisseling van 2024-2025 werden landelijk naar schatting 1.162 patiënten behandeld met vuurwerkletsel, waaronder 460 kinderen onder de zestien jaar. Bijna een derde van alle slachtoffers liep oogletsel op. In ziekenhuizen van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland belandden 25 slachtoffers op de spoedeisende hulp.

Triest

Volgens staatssecretaris Thierry Aartsen is elk vuurwerkongeluk er één te veel: “Ik wil dat iedereen veilig het nieuwe jaar ingaat. Draag een vuurwerkbril en praat over veilig omgaan met vuurwerk. Niet alleen met je kinderen, maar ook met andere ouders.”

Bijna de helft (45%) van de vuurwerkslachtoffers is omstander. Dat benadrukt Jan Keunen, voormalig oogarts en emeritus-hoogleraar oogheelkunde: “Ik behandelde regelmatig mensen die niet eens zelf vuurwerk afstaken. Een meisje dat vanaf het balkon naar vuurwerk keek, raakte zwaargewond toen iemand vanaf een dak vuurwerk naar beneden gooide. Dat is toch ongelofelijk triest.” Zijn oproep: draag altijd een vuurwerkbril, ook als je alleen kijkt. Want een ongeluk zit in een klein hoekje, óók in Uithoorn.

Vuurwerk? Bril! Foto: aangeleverd.