Brief burgemeester over het coronavirus

Aalsmeer – Brief burgemeester Gido Oude Kotte over het coronavirus: “Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland neemt langzaam toe. Ook een aantal personen in onze regio is besmet geraakt; zij hebben milde klachten en blijven thuis. Ik begrijp dat veel bewoners en ondernemers in Aalsmeer vragen en zorgen hebben. Met deze brief geef ik antwoord op de meest gestelde vragen. Ik merk daarbij wel op dat de situatie de komende tijd onvoorspelbaar is, maar dat er op dit moment geen aanleiding is tot grote ongerustheid. Het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM werken nauw samen met de GGD Amsterdam om de openbare gezondheid in Nederland, in de regio en in Aalsmeer te beschermen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat betekent dat we het virus nu zoveel mogelijk proberen in te dammen. Als er iemand besmet is, of als er een verdenking van besmetting is, dan worden de contacten in de directe omgeving van de persoon onderzocht. Als het nodig is dan wordt de persoon in thuisisolatie geplaatst om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Het is niet nodig en niet mogelijk om iedereen te testen: de GGD beslist wie daarvoor in aanmerking komt.

Geen extra maatregelen

Het openbare leven kan op dit moment gewoon doorgaan. Er is geen aanleiding om evenementen af te gelasten of gebouwen te sluiten. Iedereen kan dus naar werk, school of andere openbare plekken. Organisatoren van bijeenkomsten en instellingen die veel publiek ontvangen hoeven nu geen extra maatregelen te nemen.

Huisarts en GGD

Ik wil u vragen om rekening te houden met drukke tijden voor uw huisarts en de GGD. Als u alleen verkouden of grieperig bent, kunt u thuis uitzieken en hoeft u de huisarts niet te bellen. Als u koorts en luchtwegklachten heeft en u bent in een gebied geweest waar het coronavirus op dit moment heerst, belt u dan de huisarts. Uw huisarts overlegt met de GGD of een test bij u nodig is.

Handen wassen

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen zijn:

* Was uw handen regelmatig;

* Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;

* Gebruik papieren zakdoekjes.

De komende tijd zullen de gemeente Aalsmeer en de veiligheidsregio u regelmatig op de hoogte houden en direct informeren als de verspreiding van het virus een nieuwe fase in gaat en er extra maatregelen nodig zijn.”

Gido Oude Kotte, burgemeester van Aalsmeer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Bekijk dan de informatie, richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD. Deze informatie is ook te vinden op de pagina ‘Informatie coronavirus’. Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer beschikbaar: 0800-1351.