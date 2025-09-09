Bridge Vereniging Uithoorn opent seizoen met huldigingen en sterke start

Uithoorn – Het nieuwe bridgeseizoen bij de Bridge Vereniging Uithoorn (BVU) is feestelijk van start gegaan. Voorafgaand aan de eerste speelronde werden meerdere leden in het zonnetje gezet vanwege bijzondere prestaties en langdurige betrokkenheid bij de vereniging.

Ria Wezenberg en Greetje van de Bovenkamp vierden hun 25-jarig lidmaatschap en ontvingen daarvoor een welverdiende huldiging. Ook het duo Cora de Vroom en Ruud Lesmeister werd geëerd: zij kroonden zich tot clubkampioen van het afgelopen seizoen. Penningmeester Ben van den Broek kreeg een oorkonde uitgereikt vanwege zijn benoeming tot Districtmeester door de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Tot slot werd het echtpaar Ludwig gehuldigd als slemkampioen, een titel die getuigt van durf en inzicht aan de bridgetafel.

Sterke bezetting

Na de huldigingen werd de eerste zitting van het seizoen gespeeld met een sterke bezetting: 14 paren in de A-lijn en 11 paren in de B-lijn. In de A-lijn eindigden twee paren gezamenlijk op de eerste plaats: Nel Bakker en Nico van de Meer en opnieuw Cora de Vroom en Ruud Lesmeister, met een indrukwekkende score van 60,42%, ook de hoogste van de avond. De derde plaats was voor Bep de Jong en Herman van Beek met 57,99%.

In de B-lijn ging de winst naar Jan van Beurden en Tom Woerde met 56,25%. Marjan van Gestel & Tom van Meijgaarden volgden met 55,63% en de derde plaats was voor Anneke Houtkamp en Tineke de Roos, die 54,69% scoorden.

De BVU nodigt geïnteresseerden uit om op maandagavond mee te komen spelen. Gezelligheid en sportiviteit gaan hand in hand. Voor meer informatie of aanmelding kunnen belangstellenden contact opnemen met secretaris Kees Visser via 06-53175165 of per e-mail: kees.visser55@kpnplanet.nl.

Huldigingen bij BVU. Foto: aangeleverd.