Uithoorn – Vrijdagmiddag rond kwart voor vier zijn de hulpdiensten uitgerukt naar een melding van een verdachte koffer in de bosjes. De koffer ligt aan de Zijdelveld in Uithoorn. De brandweer is ter plaatse en zal de inhoud van de koffer bekijken. Volgens omstanders kwam er korte tijd rook uit de koffer.

Foto: VLN Nieuws –