Brand in ondergrondse container

Uithoorn – Zaterdag 3 januari kort voor 22.00 uur is een brand in een ondergrondse afvalcontainer ontstaan aan de Admiraal de Ruyterlaan in Uithoorn.

De brandweer heeft de brand geblust, die gepaard ging met rookontwikkeling. Er zijn geen gewonden gemeld. De inzet van de brandweer was noodzakelijk, maar er was geen sprake van spoed. De situatie is onder controle en de brandweer heeft de locatie veiliggesteld. Hoe de band is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.

Brand in een ondergrondse container. Foto: AS Media.