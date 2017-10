‘Blauwe hap’ bij de Veteranensociëteit

Aalsmeer – Op speciaal verzoek van de oudere veteranen organiseert de Veteranensociëteit Aalsmeer op zaterdag 4 november in Café Op de Hoek in Kudelstaart een traditionele ‘blauwe hap’.

Dit is een Indonesische rijsttafel die op de schepen van de Koninklijke Marine werd geserveerd en vele herinneringen oproept. Veteranen en hun begeleiders zijn om 12.30 uur welkom aan de Kudelstaartseweg 295. Daar wordt de blauwe hap in de ‘kombuis’ van Café Op de Hoek vakkundig door een veteranenvrouw bereid.

De kosten bedragen 7,50 euro per persoon (inclusief een consumptie) en zijn op de middag zelf te voldoen. Reserveren is noodzakelijk en kan tot en met vrijdag 3 november bij George Lucas van de Veteranensociëteit Aalsmeer via 0615619774.

De Veteranensociëteit Aalsmeer is een plek voor ontmoeting, het delen van herinneringen en gezelligheid voor alle bij het Veteraneninstituut geregistreerde veteranen in Aalsmeer en Kudelstaart. De organisatie ligt bij een groep veteranen aangesloten bij Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer.