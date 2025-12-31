Bijeenkomst met warm en koud buffet

Uithoorn – Diverse jaren organiseert de bewonerscommissie van De Wildenborch, een seniorencomplex aan de Staringlaan in Uithoorn, voor de kerst een bijeenkomst voor de bewoners met onder meer een warm en koud buffet. Dit jaar vond dat plaats op 20 december in het sfeervol versierde Atrium. Als verrassing was er een gezellig optreden van het dameskoor Amsterdams Pierement uit De Hoef. Men zong kerstliedjes en Amsterdamse liedjes. Er werd flink meegezongen. Mede door het optreden van het koor was het weer een zeer geslaagde middag.

Op de foto: De bijeenkomst voor bewoners was een succes. Foto: aangeleverd