Bij Karin Dieters komen dansplezier en kwaliteit samen

Mijdrecht – In een tijd waarin schermen vaak de boventoon voeren, biedt Dansschool Karin Dieters een tegenwicht: beweging, expressie en plezier. Vanaf januari 2026 start de school met een nieuw lesblok: klassiek ballet voor kinderen. Een kans voor jonge dansliefhebbers om kennis te maken met een discipline die techniek, muzikaliteit en creativiteit samenbrengt.

De dansschool, gevestigd in Mijdrecht, staat bekend om haar persoonlijke aanpak. “Iedere leerling verdient aandacht en ruimte om te groeien”, benadrukt Karin. Dat zie je terug in het lesaanbod: van kleuterdans tot klassiek ballet, spitzen en modern jazz. Voor elke leeftijd en elk niveau is er een passende groep.

Meer dan alleen danspassen

De lessen volgen een doorlopende leerlijn, waarin techniek stap voor stap wordt opgebouwd. Maar het gaat niet alleen om perfect uitgevoerde bewegingen. Muzikaliteit en expressie krijgen net zoveel aandacht. “Dans is een taal zonder woorden”, zegt Karin. “Het geeft kinderen zelfvertrouwen en leert hun samenwerken.”

Door het seizoen heen organiseert de school open lessen, kijkmomenten en een inspirerende kerstvoorstelling. Het hoogtepunt? Een afsluitende theatervoorstelling, waarin leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd; een ervaring die vaak een blijvende indruk achterlaat. We willen dat kinderen plezier hebben”, besluit Karin. “Dat is altijd het vertrekpunt.” Aanmelden kan eenvoudig via de website.

De nieuwe lessen vinden plaats op donderdag en vrijdag. Het volledige rooster en informatie over proeflessen staan op www.karindieters.nl. Vragen? Mail naar info@karindieters.nl of bel 06-14896506.

Karin Dieters: “We willen dat kinderen plezier hebben.” Foto: aangeleverd.