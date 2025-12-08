Bibliotheek dé openbare huiskamer van Uithoorn

Uithoorn – Drie jaar geleden kwam er een einde aan de jarenlange zwerftocht van de Bibliotheek in Uithoorn. De bieb verhuisde van het Rietveldgebouw via de ‘oude schoenenwinkel’ naar Marktplein 65. Vanaf dat moment in september 2022 veranderde alles. De bezoekersaantallen gingen omhoog en de gemeente Uithoorn was een openbare huiskamer voor alle inwoners rijker.

“Een fantastische plek”, zegt Caroline Heijlman, leesconsulent voor de kinderopvang en spil in de Bibliotheek Uithoorn. Ze runt de vestiging samen met een hecht team van collega’s en vrijwilligers. “In de oude schoenenwinkel was het erg klein, het is niet te vergelijken met hoe de Bibliotheek er nu uitziet.”

De Bibliotheek is ontworpen als huiskamer buitenshuis. Een plek waar je altijd naartoe kan. Caroline vertelt trots: “Vanaf dag één dat we open waren, hebben we voortdurend mensen over de vloer gehad. Van vroeg tot laat. De mensen blijven ook veel langer. En ze doen van alles. Er is plek om te lezen, werken, leren, kletsen, spelen, koffiedrinken, om een workshop te volgen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat was voorheen niet zo.”

Meer en meer bezoekers

Als je binnenkomt in de Bibliotheek voel je meteen de ongedwongen sfeer. Het is er rustig, maar zeker niet doodstil. Caroline: “We hebben nu veel meer ruimte om activiteiten te organiseren. We hebben verrijdbare boekenkasten en een podium met theaterlichten. Voor de verhuizing organiseerden we rond de 100 activiteiten per jaar. Ondertussen is dat meer dan verdubbeld. Dat zien we ook terug in de aantallen bezoekers. Voor de verhuizing hadden we rond 51.000 bezoekers in een jaar. Vorig jaar was dat al meer dan 73.000 en we zijn nog steeds groeiende.”

Iedereen is welkom

Caroline geniet ervan als ze ziet hoe de mensen gebruik maken van ‘haar’ bieb. “Bibliotheken zijn de laatste plekken in Nederland waar iedereen naartoe kan, zonder iets te moeten. Lid of geen lid, iedereen is hier welkom. Gratis. Met wifi. We helpen heel veel mensen zichzelf beter te redden in de maatschappij. Door ze beter te leren werken met de computer bijvoorbeeld. Of door ze te helpen met het Nederlands. We merken ook, dat mensen graag iets in de Bibliotheek organiseren. We brengen allerlei soorten mensen samen. Daarmee vervult de Bibliotheek een belangrijke rol in het dorp.”

Veel mensen weten nog niet wat de Bibliotheek voor ze kan betekenen. “We zijn er voor ouders met kinderen, voor jongeren, voor mensen die beter Nederlands willen leren, voor ouderen, voor wie digitaal meer mee wil doen in de maatschappij. Voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen. We zijn allang geen stille plek meer waar je alleen boeken leent. De bieb is dé bruisende openbare huiskamer van de gemeente Uithoorn.”

Er is plek om ook te spelen. Foto: aangeleverd.