Bezoekers leenden voor één dag een ‘levend boek’

Mijdrecht – Bij het gemeentehuis van Mijdrecht hing een groot spandoek met een uitnodiging die op een marktdag anders was dan anders: ‘Leen een levend boek’. Wie nieuwsgierig werd, hoefde alleen maar de drempel over om deel te nemen aan de MensenBIEB, een bijzondere manier om verhalen te ontdekken, niet uit een kast van papier, maar van mens tot mens.

Binnen werden bezoekers welkom geheten door George Brouwer en zijn compagnon, die de belangrijke taak hadden om lezers en ‘boeken’ aan elkaar te koppelen. Geen registratieformulieren, geen stempels: alleen nieuwsgierigheid, openheid en een kwartiertje tijd. Precies genoeg om geraakt te worden door een onbekende die even later geen onbekende meer was.

Een bibliotheek van levens

De MensenBIEB is precies wat de naam belooft: een bibliotheek, maar dan gevuld met mensen. Elk ‘boek’ vertelt een persoonlijk verhaal. Soms aangrijpend, soms hoopgevend, soms confronterend, altijd echt. De boeken zijn mensen die je in het dagelijks leven niet snel spreekt: vluchtelingen, mensen met psychische kwetsbaarheden, religieuze leiders, personen die worstelden met hun identiteit of die buiten de zogenaamde ‘norm’ vallen. Hun missie is helder: vooroordelen verminderen door simpelweg met elkaar in gesprek te gaan. Want wie iemand in de ogen kijkt, hoort méér dan een stereotype.

Ontmoetingen die bijblijven

Onder de aanwezige levende boeken was bijvoorbeeld Tania Assad, gevlucht uit Syrië en inmiddels woonachtig in Hoofddorp. Ze schreef acht boeken en vertelde met indrukwekkende rust over haar reis, haar veerkracht en haar nieuwe leven hier. Er waren meer mensen met verhalen die het verdienen om gehoord te worden. Als bezoeker kun je natuurlijk niet bij iedereen aanschuiven. Maar soms is één ontmoeting genoeg.

Zo was er een ‘boek’ dat meteen binnenkwam: Dana. Haar verhaal ging over verlies, veerkracht en hoe snel een leven kan kantelen. Dana vertelde niet in grootse zinnen, maar in rustige, eerlijke woorden over de weg die zij insloeg nadat het leven haar een richting op dwong die ze nooit had gekozen. Het was zo’n gesprek dat je stil achterlaat.

Verbinding op zijn eenvoudigst

Het mooie van de MensenBIEB is dat het nergens ingewikkeld wordt. Geen zware programma’s, geen podium. Alleen twee stoelen en de bereidheid om te luisteren zonder oordeel. En precies dat blijkt een krachtig middel tegen onbegrip en afstand. De MensenBIEB draait volledig zonder winstoogmerk en reist door het land om gemeenschappen te verbinden. Het doel: een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt, simpelweg omdat we elkaar beter leren kennen.

Wie deze dag in Mijdrecht een ‘levend boek’ leende, liep niet alleen met een verhaal naar buiten. Maar ook met het gevoel dat er nog altijd ruimte is voor échte ontmoeting.

Op de foto (bovenaan): ‘Leen een levend boek’ als uitnodiging. Foto: Wilco de Vries.

Vooroordelen verminderen door simpelweg met elkaar in gesprek te gaan. Foto: Wilco de Vries.

Alleen twee stoelen en de bereidheid om te luisteren zonder mening. Foto: Wilco de Vries.