Bewoners Rozenholm blij met nieuwe planten

Aalsmeer – Op donderdag 15 oktober zijn de vier grote vaste plantenbakken aan de voorzijde van de gevel (de straatkant) van Verpleeghuis Rozenholm gevuld met mooie vaste planten. De bewoners, die hun kamer aan de straatkant hebben, kijken op de plantenbakken uit. Helaas was er van de oude beplanting niet veel meer over. Er stonden onder andere buxusbollen, maar die zijn de afgelopen jaren opgepeuzeld door vraatzuchtige buxusrupsen. De wens van de bewoners was nieuwe planten voor de bakken. Helaas kunnen door de steeds krapper wordende budgetten en bezuinigingen in de ouderenzorg, maar ook door de extra kosten die de coronacrisis met zich meebrengt, dit soort wensen niet uit de normale middelen worden betaald.

Sponsoring

De bewoners hebben via een vrijwilliger een verzoek voor sponsoring van planten gemaild aan tuincentrum Ranzijn Tuin & Dier Aalsmeer. De bedrijfsleidster van Ranzijn stuurde een hartverwarmende mail terug: “Ik wil jullie graag helpen met het opknappen van de plantenbakken voor jullie verpleeghuis, zodat de bewoners weer een mooi uitzicht hebben. Wij sponsoren de planten en de tuinaarde voor jullie.” Een medewerker van Ranzijn heeft advies gegeven over welke planten geschikt zijn voor de plantenbakken. Uit de bakken moest eerst nog een laag oude grond afgevoerd worden. Hovenier Ernst Buskermolen heeft dit voor zijn rekening genomen. Het onderhoud van de plantenbakken gaat worden verzorgd door vrijwilligers.

De bewoners en medewerkers van Rozenholm zijn dankbaar en blij voor dit lieve gebaar. Het zijn juist deze extraatjes die het hem doen. Zeker in deze periode. Hoe fijn is het nu dat zij weer zicht hebben op mooie en fleurige planten! Geweldig dat plaatselijke middenstanders de bewoners van Verpleeghuis Rozenholm een warm hart toedragen!

Al 25 jaar

Verpleeghuis Rozenholm, gevestigd aan Molenpad 4, ligt midden in de levendige dorpskern van Aalsmeer. In november bestaat de locatie alweer 25 jaar. Men kijkt aan de achterkant uit op de Historische Tuin en de Brandewijnsloot. Vooral in de zomer is er veel te zien. Aan de voorkant is er ook altijd wat te beleven, met een komen en gaan van winkelend publiek. Rozenholm behoort tot de woonlocaties van stichting Amstelring in de regio Amstelland Meerlanden.