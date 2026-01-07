Beth & Flo: unieke combinatie van muziek en theater

Uithoorn – Het nieuwjaarsconcert van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) wordt gehouden op zondag 18 januari om 14.30 uur in De Schutse. Het bijzondere duo Beth & Flo brengt een lichtvoetige en humoristische combinatie van muziek en theater. Een sonate spelen van Beethoven, een prelude van Scriabin, een fuga van Bach, een piano volgooien met pingpongballen. Beth & Flo staan voor een unieke mix van virtuoos pianospel, sprankelende liedjes en absurdistische humor.

Beth & Flo, oftewel Elsbet Remijn en Claudette Verhulst, studeerden aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, waar zij beiden hun masterdiploma klassiek piano behaalden. Het duo valt op door hun frisse energie, eensgezind samenspel en door de verrassende vorm van concerteren die zij de afgelopen jaren ontwikkelden. Dit bracht hen in 2020 tot de finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival (AKF).

De jury omschreef hen als een veelbelovend cabaret duo, dat klassieke muziek knap weet te combineren met prachtige scènes. De cabaretvoorstelling ‘Niet wat je denkt’ was van 2021 tot 2023 in theaters door heel Nederland te zien. Vervolgens toerden Beth & Flo met hun voorstelling ‘Ander Onderwerp’ en vanaf september 2025 is het derde cabaretprogramma ‘Zoveel Meer’ te zien.

Voor het Grachtenfestival Amsterdam maakten Beth & Flo een spannend geënsceneerd concert met de titel ‘Slaande Ovatie’. Een rauwe voorstelling, waarin pianomuziek en de vechtsport boksen hand in hand gaan en tegelijk een experiment in hoezeer volledige lichamelijke uitputting effect heeft op het pianospel.

Kaarten zijn online te bestellen via www.scau.nl of te koop in de Readshop (winkelcentrum Zijdelwaard, naast Jumbo) in Uithoorn.

Op de foto: Beth & Flo staan voor een unieke mix van virtuoos pianospel, sprankelende liedjes en absurdistische humor. Foto: aangeleverd.