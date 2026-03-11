Baambrugge even politiek centrum De Ronde Venen

Abcoude – In Baambrugge werd verleden week maandag door ChistenUnie-SGP een avond georganiseerd met André Rouvoet. Een opmerkelijke gebeurtenis, omdat de meeste politieke activiteiten zich vaak afspelen aan de westelijke kant van de A2 en niet in de regio Baambrugge/Abcoude. Arno IJmker, inwoner van Baambrugge, lijstduwer voor de ChristenUnie-SGP, organiseerde de avond.

IJmker kwam in 2017 vanuit Amstelveen in Baambrugge wonen en besefte als nieuwkomer nauwelijks dat Baambrugge bij De Ronde Venen hoorde. “In eerste instantie dacht ik ook dat we nog gewoon in Noord-Holland woonden, het was even wennen dat we onder de provincie Utrecht vielen”. Het viel hem op dat veel van de aandacht van de gemeente, pers en publiciteit vooral over Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen ging. “Net of we aan deze kant van de A2 er niet helemaal bij hoorden; ik had ook niks met Mijdrecht, behalve dan het gemeentehuis voor een nieuw paspoort”.

Geworteld

De perikelen van de gemeentelijke herindeling en de samenvoeging van de gemeente Abcoude met de gemeente De Ronde Venen per 1 januari 2011, waren aan hem voorbijgegaan. Ondertussen is hij aardig geworteld en geniet hij enorm van het wonen in deze mooie regio. Hoewel hij zelf niet politiek actief was, volgde hij nauwlettend het doen en laten van de lokale politici, mede door de berichtgeving in De Groene Venen en de Nieuwe Meerbode. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, vroeg hij als lid van de ChristenUnie in de ledenvergadering speciaal aandacht voor de unieke ligging van Baambrugge. “Baambrugge wordt ingesloten door de A2 aan de westkant, het treinspoor en het Amsterdam-Rijnkanaal aan de oostkant, en ligt precies onder de vertrekroute van de Aalsmeerbaan van Schiphol: links, rechts of boven, er is altijd geluidsoverlast.

‘Onrustige wereld’

IJmker vindt dat de gemeente hier veel te weinig aandacht voor heeft als het bijvoorbeeld gaat om het beperken van vliegtuiglawaai. “Er wordt nooit naar het héle plaatje gekeken; hier in Baambrugge is het wezenlijk anders dan in Mijdrecht. De ChristenUnie-SGP heeft als gevolg van zijn actie dit onderwerp concreet opgenomen in haar partijprogramma. Een uniek gegeven waarbij Baambrugge als dorp specifiek in the picture komt. Zo uniek, dat IJmker zich ook heeft opgeworpen als lijstduwer om zijn dorp te vertegenwoordigen op de verkiezingslijst.

En van het een kwam het ander: samen met lijsttrekker Hendrik Palm organiseerde hij afgelopen maandagavond zowaar een Baambrugse politieke avond. Voormalig vice-premier en Minister van Jeugd en Gezin, tegenwoordig voorzitter van de GGD GHOR Nederland, André Rouvoet sprak boeiend over ‘Zorg en gezondheid in een onrustige wereld.’ Uit de grote belangstelling (er moesten stoelen worden bijgeplaatst) bleek wel dat dit een onderwerp is dat ons allen aan gaat. “Of we nu links of rechts van de A2 wonen…”, besluiten Palm en IJmker.

Op de foto: Hendrik Palm en Arno IJmker. Foto: Petra Oudshoorn.