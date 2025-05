Avondvierdaagse Uithoorn was één groot feest

Uithoorn – Wat een feest was het deze week in Uithoorn. De Avondvierdaagse 2025 werd een daverend succes, met maar liefst 1048 deelnemers die samen genoten van vier sportieve, gezellige en verrassende avonden. Ruim 900 deelnemers schreven zich in via de basisscholen en daarnaast waren er bijna 150 losse inschrijvingen van enthousiaste individuele wandelaars. Daarmee was de opkomst nog groter dan vorig jaar, een mooie groei waar de organisatie trots op mag zijn.

De eerste avond begon feestelijk bij het gemeentehuis, waar de wethouder het officiële startsein gaf. Dankzij de attente gastvrouw verliep alles op rolletjes. De toiletbezoekers werden vriendelijk ontvangen in het gemeentehuis.

De tweede avond verhuisde het evenement op het laatste moment naar het Alkwin Kollege. Ook daar was alles tot in de puntjes geregeld, met een overzichtelijke start en een mooie route door een ander deel van de gemeente. Op het schoolplein stond een vrolijke zangeres, die met haar optreden energie en blije gezichten bracht bij de wandelaars.

Op de derde avond verzamelden de deelnemers zich bij sporthal De Scheg. “Vanavond wandelen we langs de Amstel”, klonk het vooraf enthousiast. De route bood een prachtig uitzicht over het water. Omdat het om een openbare weg ging, werd extra gelet op veiligheid, iets waar iedereen zich keurig aan hield. Langs de route werden de wandelaars verrast met een ijsje van Marvin, Cafetaria Family, wat voor extra verkoeling zorgde tijdens de wandeling.

De vierde en laatste avond vond plaats vanaf het terrein van Legmeervogels en was een knallende afsluiter. DJ Marthe zorgde voor opzwepende beats waarop volop werd mee gezwaaid en meegedanst. De wandelaars werden bovendien verrast door Stichting Kinderopvang Solidoe, die in samenwerking met Feestwinkel Backstage Dani en Duoplant prachtige rozen uitdeelde, een welverdiende beloning na vier avonden stappen. En alsof dat nog niet genoeg was, zorgde Jumbo Plemp Uithoorn voor ijsjes voor iedereen.

De organisatie had per school een duidelijk verzamelpunt ingericht, zodat deelnemers hun groep makkelijk konden vinden. Ook wordt er elk jaar zorgvuldig aandacht besteed aan de routes en dankzij de inzet van de verkeersregelaars verliep alles goed en veilig en konden de wandelaars zorgeloos genieten van de route.

De jeugd heeft de toekomst: dit jaar maakten twee jonge verkeersregelaars hun intrede. Onder toezicht van ervaren collega’s hebben zij, na het succesvol afronden van hun examen, officieel hun toetreden gemaakt tot de club van verkeersregelaars. Een mooie aanwinst die bijdraagt aan de veiligheid en continuïteit van het evenement.

De organisatie is trots op alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om de wandelaars een onvergetelijke Avond4daagse te bezorgen. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest! Voor volgend jaar zijn deze enthousiastelingen ook weer hard nodig – we hopen jullie dan weer terug te zien. 💪

Deze editie van de Avondvierdaagse laat zien hoe waardevol samenwerking is. Gemeente, JOGG, scholen, EHBO, ondernemers, vrijwilligers, sponsoren en partners dragen bij aan beweging, plezier én verbinding.

Uithoorn wandelde en genoot samen.

Bloemen bij aankomst. Foto: aangeleverd.