Auto uitgebrand op Middenweg

Aalsmeer – Donderdag 9 november rond half 6 in de avond is een auto aan de Middenweg spontaan in brand gevlogen.

De bestuurder had net getankt, reed weg bij het tankstation waarna de auto opeens vlam vatte. De auto was zo goed als nieuw, slechts zo’n drie maanden.

De brandweer was snel ter plaatse en is direct gestart met blussen. De auto kon helaas niet meer gered worden. De auto is geheel uitgebrand. De twee inzittenden van de auto zijn met de schrik vrij gekomen. Ze zijn gelukkig ongedeerd. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Foto: Marco Carels