‘Augurk aan Zee’, meet & greet met Richard

Uithoorn – Bij Filmtheater Gerrit, Alfons Ariënslaan 1 in Uithoorn, is 14 en 27 december de Nederlandse komedie ‘Augurk aan Zee’ te zien. Op deze beide dagen zal de Uithoornse medewerker van de Amsterdamse firma Kesbeke, dorpsgenoot Richard, aanwezig zijn voor een meet & greet.

Behalve in de televisieserie ‘De Augurkenkoning’ is hij in film ‘Augurk aan Zee’ ook op het witte doek te zien. De 47-jarige Patrick, een eenvoudige arbeider in een Nederlandse augurkenfabriek, leidt een alledaags leven bij zijn alleenstaande moeder. Een onverwachte brief onthult dat zijn lang veronderstelde overleden vader nog leeft en op Bonaire woont.

Wanneer Patrick naar Bonaire reist voor een ontmoeting, sterft zijn vader in zijn armen, waardoor hij plotseling eigenaar wordt van een resort. Nu moet Patrick, gewend aan een zorgeloos bestaan, het resort beheren te midden van allerlei uitdagingen. In een wereld van culturele verschillen en komische situaties begint hij aan een onwaarschijnlijk avontuur.

Op de foto: een gedeelte van het ‘Augurk aan Zee’ filmaffiche. Foto: aangeleverd.