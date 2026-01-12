Atlantis wint van Sporting Badhoevedorp

Mijdrecht – Het paradepaardje van korfbalvereniging Atlantis speelde afgelopen zaterdag een thuiswedstrijd tegen Sporting Badhoevedorp. Het was de eerste wedstrijd van 2026. Het werd een spannende wedstrijd, waarin Atlantis tot het einde bleef strijden voor de overwinning.

Atlantis startte sterk aan de wedstrijd en nam al snel een 3-0 voorsprong. Badhoevedorp wist echter terug te komen, waardoor de stand gelijk werd getrokken naar 4-4. De wedstrijd bleef lange tijd gelijk opgaan en geen van beide ploegen kon echt afstand nemen. Met nog tien minuten te spelen in de eerste helft stond het 4-5, waarna de spanning verder opliep. Met doelpunten van Atlantis werd het weer gelijk en na meerdere scorewisselingen ging Atlantis met een 9-8 voorsprong de rust in.

Na rust begon Badhoevedorp scherper en kwam Atlantis met 9-12 achter. Atlantis bleef rustig en wist via goed uitgespeelde aanvallen weer terug te komen in de wedstrijd. Doelpunten van de spelers van Atlantis zorgden ervoor dat ze opnieuw de leiding namen. Er werd sterker verdedigd dan in de eerste helft en dat leverde resultaat op.

In de laatste tien minuten bleef het enorm spannend. Met nog een paar minuten te spelen stond Atlantis met 16-15 voor en wist zelfs uit te lopen naar 18-16. De eerstvolgende wedstrijd van Atlantis is een uitwedstrijd tegen Furore en begint om 21.00 uur in Krommenie. De vorige wedstrijd tegen Furore werd thuis gewonnen met 18-12. Atlantis 2 speelt voorafgaand aan de wedstrijd van Atlantis 1 een uitwedstrijd tegen Furore 2, die om 19.45 uur begint. Ook deze wedstrijd werd de vorige keer door Atlantis 2 nipt gewonnen, 17-16.

Foto: aangeleverd