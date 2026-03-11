Atlantis J2 overtuigend langs Tweemaal Zes J2

Mijdrecht/Maartensdijk – Atlantis J2 heeft in Maartensdijk een ruime overwinning geboekt op Tweemaal Zes J2. De tegenstander speelde met een grotendeels damesteam dat het duel met veel emotie benaderde. Ondanks een fase met veel gemiste kansen in het begin van de wedstrijd hield Atlantis het initiatief stevig in handen en groeide het verschil uiteindelijk uit tot een duidelijke overwinning. Met steun van sponsor Bos Meubelstoffeerders speelde Atlantis een sterke en gecontroleerde wedstrijd.

De wedstrijd begon met veel balbezit voor Atlantis, maar in de eerste minuten wilden de doelpunten nog niet vallen. Tweemaal Zes opende zelfs de score met een afstandsschot. Niet veel later bracht Bente de stand weer in evenwicht met een schot. Daarna nam Atlantis het initiatief volledig over. Minke scoorde via een doorloopbal en Melle was daarna meerdere keren trefzeker met afstandsschoten. Ook Jeftha wist de korf te vinden met een schot en Jasmijn rondde een mooie doorloopbal af. Vlak voor rust wist Tweemaal Zes nog eenmaal te scoren, waardoor Atlantis met een comfor-tabele 2-6 voorsprong ging rusten.

Bovenliggende partij

Na rust bleef Atlantis de bovenliggende partij. Binnen korte tijd scoorde Jeftha eerst met een schot en daarna uit een strafworp. Melle vergrootte de voorsprong verder met een afstandsschot en ook Willem wist de korf te vinden. Tweemaal Zes kwam nog één keer tot scoren, maar Atlantis hield het initiatief stevig vast.

Het was een mooie pot! Daarbij viel op hoe goed het team als geheel speelde. Roxanne was onder de korf een zeer sterke afvang, waardoor gemiste schoten vaak alsnog werden opgepakt en Atlantis opnieuw kon aanvallen. Tobias bracht zijn tegenstander meerdere keren aan het wankelen met mooie acties, al wist hij dat helaas niet met een doelpunt te bekronen. Ook Siem speelde een belangrijke rol: met zijn lange armen wist hij regelmatig ballen ertussenuit te halen, waardoor het balbezit vaak weer bij Atlantis bleef.

Atlantis bleef scoren

In het vervolg van de tweede helft bleef Atlantis scoren. Jasmijn maakte opnieuw een doorloopbal, Melle en Willem waren meerdere keren trefzeker en Jeftha benutte later nog een strafworp en scoorde ook van afstand. Tijdens een duel raakte de tegenstander van Willem geblesseerd en moest het veld verlaten. Atlantis bleef geconcentreerd spelen en bouwde de voorsprong verder uit.

In de slotfase scoorde Bente nog een keer en bepaalde Sander met een afstandsschot de eindstand op 21-4. Door het sterke samenspel, het vele balbezit en doelpunten van verschillende spelers liet Atlantis opnieuw zien hoe compleet het team speelt.

Met deze overwinning heeft Atlantis J2 het kampioenschap in de competitie al veiliggesteld. Volgende week wacht nog een laatste wedstrijd, thuis tegen ESDO uit Kockengen. Die wedstrijd wordt om 12.10 uur gespeeld in sporthal De Phoenix in Mijdrecht. Daar kan Atlantis het seizoen nog extra glans geven, want bij winst kroont het team zich tot ongeslagen kampioen.

Op de foto: Atlantis J2 overtuigend langs Tweemaal Zes J2. Foto: aangeleverd.