Mijdrecht – Afgelopen zaterdag speelde het door Van Walraven gesponsorde Atlantis 2 tegen KZ/Keukensale.com 5 in Mijdrecht. In een spannende wedstrijd, waarbij beiden teams hard moesten werken om de korf te vinden wist Atlantis niet de punten in eigen tas te steken en verloor nipt met 16-18.

In de vorige wedstrijd tegen KZ werd met 30-19 verloren door Atlantis, dus de conclusie voorafgaande aan de wedstrijd was dat het eigenlijk alleen maar beter kon gaan. De return tegen KZ was dan ook het perfecte moment om te laten zien wat er verder opgebouwd is als team.

Sterk verdedigd

Er werd sterk verdedigd, waardoor beide teams weinig de korf wisten te vinden, maar toch waren de gasten iets zuiverder in de afronding. De strijd om de voorsprong naar zich toe te trekken resulteerde in een ruststand van 5-8.

In de tweede helft leek Atlantis het betere spel te hebben ten opzichte van KZ. De aanvallen werden beter uitgespeeld en afgerond. Dit zorgde ervoor dat Atlantis het gat kleiner wist te maken, maar richting het einde van de wedstrijd bleef het verschil op twee punten steken.

Met een eindstand van 16-18 gingen de punten naar de Koog aan de Zaanse formatie. Er is tot het laatste fluitsignaal hard gestreden om de punten en konden er toch nog positieve punten meegenomen worden richting de wedstrijd voor komende week. Dan speelt Atlantis 2 om 13.20 uur thuis tegen KVZ ’23 4.

Atlantis 2 komt nét te kort tegen KZ/Keukensale.com 5. Foto: aangeleverd.