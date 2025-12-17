Alleen maar winnaars tijdens verdeelavond Kwakelse Veiling

De Kwakel – Het Veilingcomité nodigde recentelijk de besturen van de Kwakelse aanvragers uit, die dit jaar aanspraak maakte op een gedeelte van de opbrengst van de Kwakelse Veiling. De jaarlijkse veiling heeft als doel om puur Kwakelse, verenigingen, stichtingen en groepen van mensen financieel te ondersteunen, die binnen de gemeenschap De Kwakel op kerkelijk, sociaal, cultureel en het gebied van sport opgericht en werkzaam zijn. In het Dorpshuis werden er maar liefst 25 Kwakelse besturen ontvangen, die zeer benieuwd waren of zij hun gemaakte toekomstplannen concreet konden gaan maken door een bijdrage van de Kwakelse Veiling.

Inspraak

Ook dit jaar mochten alle vrijwilligers inspraak hebben in de verdeling van een gedeelte van de veilingopbrengst. Elke vrijwilliger ontving namelijk twee munten ter waarde van 50 euro, waarmee de favoriete aanvrager van hem/haar een financiële impuls kon krijgen. Het Veilingcomité wil hiermee nog meer betrokkenheid van haar vrijwilligers creëren en hen bedanken voor alle positieve inspanningen in het afgelopen succesvolle jaar. Achtennegentig vrijwilligers maakten hier gebruik van en KDO was, onder de vrijwilligers, het meest populair en ontving hierdoor een extra bijdrage van 1.800 euro. Hier kort achteraan volgden Sport en Spel (1.200 euro) en de scouting met 1.050 euro.

De totale bruto Veilingopbrengst was in 2025 102.481 euro en dat was nog nooit zo hoog geweest. Elke aanvrager mocht deze avond een presentatie geven van een minuut over zijn/haar vereniging, waarin de vertegenwoordiger enthousiast vertelde waaraan zij hun opbrengst gaan besteden in de komende periode.

Laagdrempelig

KDO kan mede hierdoor een volgende stap zetten om de financiering rond te krijgen voor de aankoop van een thuisbatterij en extra zonnepanelen, zodat de sportvereniging verder kan gaan verduurzamen. KBO De Kwakel kan een uitgaansdag in 2026 gaan organiseren, waarbij er geen eigen bijdrage nodig is van haar leden. De organisatie van Spel & Spel kan het 49e weekend voor 200 kinderen laagdrempelig en toegankelijk houden voor iedereen. De Sint Jan’s Geboorte Parochiekerk kan groot onderhoud gaan uitvoeren aan de tuin, het orgel en de kerkklokken, ook zullen de entreetrappen gerenoveerd gaan worden. De Scoutingvereniging Sint Joannes kan overgaan tot het weghalen van de steiger en gaan vervangen voor straatwerk. Het Dorpshuis kan een kleine schuur gaan bouwen achter het pand, waarin de vuilnisbakken kunnen gaan staan en Stichting de Buurtkamer wil aanvullende activiteiten – zoals lunches – structureel gaan organiseren. Stichting De Kwakel Toen & Nu kan verder vorm gaan geven aan de Theatervoorstelling ‘HIER!’ die gehouden gaat worden in de Gasterij en Tour de Kwakel kan in juli 2026 georganiseerd blijven worden.

Feit is, dat door alle opbrengsten de Kwakelse besturen een financiële impuls hebben gekregen, waarmee zij ongetwijfeld gestimuleerd zullen worden om ook in 2026 aantrekkelijk te blijven voor iedereen in het dorp.

Op de foto: Alleen maar winnaars tijdens de verdeelavond van de Kwakelse Veiling. Foto: aangeleverd.