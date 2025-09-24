AKU pupillen succesvol tijdens competitiefinale

Uithoorn/Haarlem – Twintig AKU pupillen van atletiekclub Uithoorn (AKU) stonden in Haarlem aan de start tijdens de Noord-Hollandse competitiefinale. Het afgelopen seizoen konden de pupillen zich tijdens drie voorronden individueel of als team plaatsen voor de Noord-Hollandse kampioenschappen. Na de drie voorronden stonden zes AKU-atleten individueel in de top 8 en hadden vier teams zich geplaatst voor de finale.

De finale begon na het officiële defilé, waar de AKU finalisten met trots de AKU vlaggen toonden. Siem Verlaan stond na de drie voorronden als tweede geplaatst en wist dat het erg moeilijk zou worden om zijn concurrent van AV Haarlemmermeer te verslaan. Siem startte de dag met en dik pr bij het kogelstoten en de 11 centimeter die hij verder stootte dan zijn tegenstander waren uiteindelijk genoeg voor de winst. Bij het hoogspringen sprongen de concurrenten beiden een hoogte van 1,35 meter en op de 60 meter sprint liepen ze exact dezelfde tijd. Siem werd met een minimaal verschil van zes punten kampioen van Noord-Holland. Een prachtige prestatie voor de atleet uit De Kwakel, die hiermee zeer succesvol zijn pupillentijd afsloot.

De jongens U10, Mika Woerdeman, Wessel Weller, Tijn Blijleven en Mees van Noord liepen een sterke estafette, de jongens finishten op een mooie tweede plaats in hun serie. Helaas stond er op de 60 meter sprint een behoorlijke tegenwind, waardoor het moeilijk was om een persoonlijk record te lopen. Bij het kogelstoten en verspringen werden daarentegen wel veel pr’s behaald door de jongens. De vier jongens eindigden de finale op een achtste plaats.

Ook de meiden U10 kenden een zeer succesvolle finale. Mila Helsloot, Kaira Garg, Prisha Singh, Linde Heemskerk en Livv de Kuijer) finishten de 4 x 60 meter op een tweede plaatst, slechts 0,06 sec van de winnaar. Een zeer snelle tijd en mede door deze knappe teamprestatie eindigden de vijf meiden op het podium. Het was heel lang erg spannend met het team uit Amstelveen, maar uiteindelijk pakten de meiden net genoeg punten voor de overwinning en werden zij kampioen van Noord-Holland.

Bij de meisjes U8 had het team zich geplaatst voor de finale, maar hadden Inaya Gillis, Jessie Wiersma en Jayleigh Born zich ook individueel geplaats. Zij stonden na de voorronden al hoog op de ranking en lieten in de finale ook hun goede vorm zien. De meiden U8 (Eline John, Luna Smeding, Jessie, Jayleigh en Inaya) werden in Haarlem tweede van Noord-Holland. Er was naast de ploegenprijs nog meer succes, want Jayleigh eindigde individueel op een tweede plaatst en Jessie ontving de bronzen medaille.

De jongens U9 (Sjoerd Stolwijk, Pedro Pinazo, Jayson Roos en Thijmen Zijerveld) begonnen de finale met een sterke estafette en finishte als zesde. Door veel persoonlijke records bij het balwerpen en het verspringen eindigde de vier jongens op een knappe zesde plaats. Bij de jongens U8 had Duuk van Noord zich individueel geplaatst voor de finale. In de finale behaalde Duuk een mooi pr bij het verspringen en liep hij een snelle 40 meters print, ondanks een tegenwind van -4,3 m/s. Duuk eindigde de finale op een knappe zevende plaats.

Op de foto: AKU pupillen succesvol tijdens competitiefinale. Foto: aangeleverd.