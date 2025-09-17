Uithoorn/Amsterdam – Tijdens de nationale D-spelen (NK U14) hebben AKU-atleten Roel Verlaan en Sophie de Lange uitmuntende prestaties geleverd. Roel veroverde goud bij het speerwerpen, terwijl Sophie de titel pakte bij het hoogspringen.

Sophie begon haar NK met de 60 meter horden. Ondanks een matige start plaatste ze zich als tweede voor de finale, die helaas samenviel met het hoogspringen. Door de dubbele voorbereiding miste ze op een haar na het podium bij de horden. Haar mentale veerkracht bleek echter groot: bij het hoogspringen sprong ze als enige foutloos over 1,50 meter. Omdat haar concurrente op die hoogte meer foutsprongen had, werd Sophie Nederlands Kampioen.

Revalidatie

Roel keerde na acht maanden revalidatie van een kruisbandblessure terug op het veld. In het Olympisch Stadion wierp hij in zijn laatste poging de speer naar 40,64 meter, goed voor goud. Kort daarna stootte hij de kogel naar een persoonlijk record van 11,76 meter, waarmee hij net naast het podium eindigde.

Ook andere AKU-atleten lieten zich zien. Rowan van Kempen liep een PR op de 60 meter horden (12,63) en kwam bij het kogelstoten dicht bij haar beste prestatie. Demi Brouwer had last van de wind bij het speerwerpen, maar toonde potentie voor volgend seizoen. Jip Hofmijster liep op de 1000 meter een sterk opgebouwde race en finishte als 11e in een PR van 3:11,62.

Op de foto: AKU-atleten Roel Verlaan en Sophie de Lange Nederlands kampioen. Foto: aangeleverd.