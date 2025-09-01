Achmea Real Estate stopt met huidig plan winkelcentrum Amstelplein

Uithoorn – Achmea Real Estate stopt met het huidige plan voor de herontwikkeling van het winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn. De ingediende aanvraag omgevingsvergunning wordt ingetrokken.

“Na een uitvoerige interne afweging en ondanks alle medewerking vanuit de gemeente zijn wij tot de conclusie gekomen dat het huidige plan financieel niet haalbaar is”, zegt Ward van den Braak, director Transactions & Developments van Achmea Real Estate. “De grote stijging van de bouwkosten en de noodzakelijke, aangescherpte, veiligheidsmaatregelen tijdens de sloop en nieuwbouw brengen het project in de rode cijfers. Als gevolg van deze aangescherpte veiligheidsmaatregelen voor hoogbouw is het nodig de wegen rondom het winkelcentrum voor lange tijd te moeten afsluiten. Dit heeft grote gevolgen voor winkeliers en bewoners in het gebied. Er is gezocht naar alternatieve oplossingen maar deze zijn te kostbaar.”

Het intrekken van de aanvraag betekent niet dat Achmea wil stoppen met de herontwikkeling van het winkelcentrum. Van den Braak: “Het ombouwen van het leegstaande kantoor naar woningen en het upgraden van de gevels van het winkelcentrum is nog steeds het toekomstbeeld dat wij voor ogen hebben. Graag gaan we hierover in overleg met gemeente, winkeliers en omwonenden.”

Gemeentebelangen teleurgesteld

Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel is teleurgesteld dat Achmea Real Estate de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de realisatie van 74 appartementen heeft ingetrokken. Daarmee gaat niet alleen de bouw van nieuwe woningen verloren, maar ook de geplande vernieuwing van de gevels blijft uit.

Fractievoorzitter Petra van Leeuwen benadrukt: “Dit is een gemiste kans voor Uithoorn. Onze gemeente heeft grote behoefte aan extra woningen, met name betaalbare appartementen. Dat dit project niet doorgaat, betekent opnieuw vertraging in het oplossen van het woningtekort.”

De gemeenteraad had bijna vier jaar geleden al ingestemd met dit plan. Gemeentebelangen vindt het bijzonder spijtig dat op deze locatie, dicht bij alle voorzieningen, de kans om 74 extra woningen te realiseren nu voorbijgaat. Juist de ligging maakte de appartementen zeer geschikt voor ouderen die graag zelfstandig willen blijven wonen met alle voorzieningen binnen handbereik.

Gemeentebelangen ziet het als positief dat Achmea met de gemeente in gesprek wil om te komen tot een alternatief plan.“Dat gesprek moet wat ons betreft snel plaatsvinden, zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan om op deze plek tóch woningen te realiseren”, aldus Van Leeuwen.

De fractie blijft zich inzetten voor projecten die bijdragen aan de broodnodige woningbouw en een aantrekkelijke woonomgeving in Uithoorn. “Elke vertraging is er een te veel. Het is belangrijk dat we samen zoeken naar haalbare plannen, zodat inwoners – jong en oud – in onze gemeente kunnen blijven wonen.”

Petra van Leeuwen: “Dit is een gemiste kans voor Uithoorn.” Foto: aangeleverd.