Aalsmeerse Popquiz tijdens Dance Classics Weekend

Aalsmeer – Op vrijdagavond 10 oktober, gaat het grote Dance Classics Weekend in The Beach in Aalsmeer van start. Op zaterdagavond (11 oktober) is er het grote Dance Classics dansfeest. Dit jaarlijkse evenement viert dit jaar een jubileum. Vandaar dat er voor deze gelegenheid groots uitgepakt wordt met een extra lang feestweekend. Zo is er op zondagmiddag (12 oktober) een gezellige middag speciaal voor senioren.

Maar het feest begint dus al op vrijdagavond. Dan is er een speciale editie van de Aalsmeerse Popquiz. Deze zal grotendeels ook in het teken staan van Dance Classics. Een leuke avond met quizvragen over popmuziek en dansmuziek uit de jaren zeventig en tachtig. Maar ook komen er geluidsfragmenten, songteksten en/of videobeelden voorbij over de dansbare muziek van nu (de Dance Classics van de toekomst). Kortom, quizvragen uit alle decennia. Natuurlijk zijn er mooie prijzen voor de winnende teams! Marco Lesmeister en Meindert van der Zwaard organiseren deze avond en zij kijken weer uit naar deze sportieve, muzikale strijd en een gezellige, feestelijke avond!

Meedoen? Trek je dansschoenen alvast aan en schrijf je team in door een email te sturen naar aalsmeersepopquiz@gmail.com met daarin vermeld het aantal mensen (maximaal 6) en de naam van je team. Toegang is 8 euro per persoon, te voldoen bij binnenkomst.

Marco en Meindert gaan er weer een (dans)feestje van maken en zien je graag op vrijdag 10 oktober. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, in The Beach aan de Oosteinderweg 247a in Aalsmeer.

Op de foto: Meindert van der Zwaard (links) en Marco Lesmeister organiseren en presenteren op vrijdagavond 10 oktober een speciale Aalsmeerse Popquiz tijdens het grote Dance Classics weekend in The Beach in Aalsmeer. Foto: aangeleverd.