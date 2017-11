Aalsmeer door ogen van Tobias Rothe

Aalsmeer – Woensdag 8 november wachtte curator Ingrid Koppeschaar haar bezoekers op in de burgerzaal van het gemeentehuis. “Wat goed dat jullie met zoveel zijn gekomen, dat is fijn voor de kunstenaar.” Op de etage waar burgemeester, wethouders en een aantal ambtenaren vele werkzame uren doorbrengen stond Tobias Rothe omringd door vele nieuwsgierige kunstliefhebbers te wachten op het officiële moment van de opening.

Hij nam maar vast een biertje omdat zoveel aandacht natuurlijk fantastisch is, maar ook wel een beetje ongemakkelijk. Over het resultaat van de tentoonstelling en de kwaliteit van zijn foto’s was weinig twijfel. Wat hij wil vertellen met zijn foto’s is zondermeer gelukt! Tobias werd op voorhand al gefeliciteerd.

Aanwinst voor Aalsmeer

Tobias Rothe woont nog geen 2 jaar in Aalsmeer en wordt nu al een aanwinst voor deze gemeente genoemd (deelname aan de kunstroute op eigen druk bezochte locatie, één van de leden van de kunstadviescommissie betreffende kunstaankoop openbare ruimte en lid van team Aalsmeer dat zich inzet voor het eerste Nederlandse bloemenmuseum in Aalsmeer). Iemand met een origineel brein die telkens op nieuwe verfrissende ideeën en inzichten komt.

Speciaal voor deze tentoonstelling heeft Rothe een nieuwe serie foto’s gemaakt die de functie van het gemeentehuis weergeven. Aan de hand van beelden laat hij zien wat er buiten het gebouw en binnen achter gesloten deuren plaats vindt. De zorgvuldig gekozen inrichting laat de muren, de spreekkamers en de etage van burgemeester en wethouders meespelen in de totale verhaallijn. De zwart/wit foto’s zijn zo afgedrukt dat je kunt spreken van een juiste combinatie artisticiteit en ambacht.

Voor de kijker valt veel te bespeuren en te ontdekken. Op de ochtend dat Tobias per fiets en bepakt en bezakt op pad ging was het prachtig weer om te fotograferen. De nevel omfloerste de bomen. En maakte hij een nog nooit zo mooi getoonde foto van Flora – het boegbeeld van Aalsmeer – door precies op die plek te gaan staan dat straat, bomen, brug, en kunstwerk in één beeld te vangen zijn. Tobias heeft met zijn tentoonstelling de werkplek van burgemeester, wethouders, ambtenaren en voor alle bezoekers tot een inspirerende plek gemaakt.

Vier jaar geleden was het wethouder Gertjan van der Hoeven die het voor elkaar kreeg dat er kunst getoond kon worden in de Burgerzaal. Dat ging niet zonder slag of stoot maar het lukte. Inmiddels waren er vele tentoonstellingen te zien. De reacties zijn zeer uiteenlopend zoals dat hoort bij kunst. Kunst is er om vragen op te roepen en Tobias beseft dat als geen ander. Hij toont de schoonheid en tevens de teloorgang van een herkenbaar en onherkenbaar Aalsmeer.

Janna van Zon