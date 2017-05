51ste Wielerronde Nes a/d Amstel

Amstelland – De supportersvereniging heeft vergunning van de gemeente Amstelveen gekregen voor het houden van de wielerronde van Nes a/d Amstel. De 51e editie van deze unieke ronde vindt aanstaande vrijdagavond 19 mei plaats. De start en finish bevinden zich voor restaurant Cantina del Corazon. De renners rijden vanaf dit punt over de Amsteldijk zuid naar de ‘Rode Paal’ bij Uithoorn. De weg wordt vervolgd over de Hollandsedijk, Oude Bovenkerkerweg, fietspad Bovenkerkerweg en vervolgens naar de Nesserlaan. Tenslotte komen de renners via de Amsteldijk weer richting finish. Het programma start om 19.15 uur met de Masters 40-, Sportklasse, amateurs en junioren voor 5 ronden met een totaal van 60 kilometer. Om 19.32 uur start Masters 40+, Sportklasse en amateurs voor 4 ronden en totaal 48 kilometer. Om 19.33 uur start Combi elite met amateurs, junioren en vrouwen voor 3 ronden van totaal 36 kilometer. Tot slot mogen om 19.34 uur de Nieuwelingen vertrekken voor 3 ronden van totaal 36 kilometer. Finish circa 21.00 uur.