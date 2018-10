4 November: Dag voor de veteranen in Uithoorn

Uithoorn – Dit jaar 4 november wordt er weer een Veteranendag georganiseerd voor de oorlogsveteranen uit Uithoorn en de Kwakel. Bent u veteraan dan bent u eventueel met partner/begeleider van harte welkom op deze bijeenkomst. U kunt onder het genot van een kop koffie of thee lekker bijpraten en mogelijk nieuwe veteranen ontmoeten. Juist de nadruk op nieuwe, want bij eerdere veteranendagen is gevraagd om het eens in een weekend te organiseren zodat ook de jongere veteranen kunnen komen. Deze dag wordt gehouden in de Bilderdijkhof 1 in Uithoorn van 11.00 tot 16.00 uur.

Van 12.00-12.30 is Kees de Bakker, uitgever van diverse boeken over de Tweede Wereldoorlog spreker bij de “Veteranen”- dag.

Buffet

Kees de Bakker -uitgeverij Conserve- geeft al langere tijd zogenaamde oorlogsboeken uit. Boeken die gaan over verzet, onderduiken en soldatentijd. Een aantal boeken spelen zich af in Nieuw- Guinea en Indonesië, maar ook in Nederland. U merkt het al, het is een breed scala aan onderwerpen en plaatsen. Daarom is deze lezing niet alleen voor veteranen uit de 2de wereldoorlog, maar ook bedoeld voor vrijheid-strijders van Nederland na wereldoorlog II.

Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom. Naast de lezing bieden wij u ook een heerlijk buffet aan en heeft u alle gelegenheid om met elkaar te praten.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door: Dwarz-veteranen, Samen aan de Amstel, Participe, AH Jos van den Berg en het initiatievenfonds Uithoorn.

Graag opgeven voor 28 oktober bij Ria Tammer dwarzvoorveteranen15@gmail.com of 06 30717741.