3e Generatie aan het roer bij Jachthaven Persoon

Aalsmeer – Zaterdag 7 juni was de botenloods van Jachthaven Persoon omgetoverd tot een sfeervolle en gezellige ruimte. De overdracht van de jachthaven naar de volgende generatie werd gevierd. Jos en Carla geven het roer over aan hun zonen Koen en Luuk.

Eerste, tweede en derde

In 1952 kochten Aad en Corrie Persoon (beiden geboren en getogen in het Westland) een kwekerij aan de Uiterweg op nummer 235. Daar bouwden ze met hun gezin een kwekersbestaan op. In de loop der jaren kwam de recreatieve watersport op de Westeinderplassen tot ontwikkeling en startte Aad in de jaren 70 met het ontwikkelen van een jachthaven op dit perceel. Vanaf 1979 kwam zoon Jos op het bedrijf en ging verder met de ontwikkeling van de jachthaven zoals deze nu is ingericht. Een jachthaven die zich kenmerkt door het grote aantal Aalsmeerders en Kudelstaarters die hier een ligplaats voor hun boot huren en/of in de winter hun boot stallen. Maar ook van (ver) buiten Aalsmeer komen de klanten graag naar deze jachthaven. Jos is zich vooral gaan toeleggen op schilderwerk van boten maar ook het technisch onderhoud van de motoren heeft hij zich voortreffelijk eigen gemaakt. De administratie van het bedrijf is in goede handen bij echtgenote Carla. Hun zonen Koen en Luuk zijn nu de officiële eigenaren van de jachthaven en gaan het familiebedrijf voortzetten. Hun opleidingen en werkervaringen komen goed van pas om de jachthaven verder te ontwikkelen met aandacht voor innovatie en duurzaamheid.

Gemoedelijk en gezellig

Op de receptie afgelopen zaterdag ter gelegenheid van de overname van het bedrijf kwamen ruim 300 (oud) klanten, buren, familieleden en vrienden langs om Jos en Carla de hand te schudden en Koen en Luuk succes te wensen. Deze middag kenmerkte goed de sfeer van het familiebedrijf: gastvrijheid, gezelligheid (ook onderling tussen de klanten) en voor iedereen tijd nemen om een praatje te maken. De toekomst van het bedrijf is in goede handen van de jonge generatie.

Foto: Van links naar rechts: Luuk, Koen, Carla en Jos staand voor het ketelhuis. Dit gebouwtje herinnert nog aan de kwekerij. Foto: aangeleverd