1e Paal laatste 24 woningen in Dorpshaven-Zuid

Aalsmeer – Op dinsdag 11 december heeft de officiële handeling van de laatste 24 woningen in het nieuwbouwplan Dorpshaven-Zuid te Aalsmeer plaatsgevonden. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Het project is ontwikkeld door Timpaan uit Rijsenhout en de woningen worden gerealiseerd door Thuisinbouwen.nl uit Meerkerk. Deze officiële handeling bestond uit het slaan van een feestelijke paal door wethouder Robert van Rijn.

Na de officiële handeling was er een bijeenkomst georganiseerd voor de toekomstige bewoners van de woningen en de overige betrokkenen van het project in de ontmoetingsruimte van de Lijnbaankerk. Wethouder Robert van Rijn sprak de nieuwe bewoners toe: ”Wij zijn verheugd dat nu gestart is met de bouw van de laatste woningen van het project en dat over ruim een jaar alle bouwwerkzaamheden in het project zullen zijn afgerond.”

De laatste fase van Dorpshaven-Zuid betreffen zestien twee-onder-een-kapwoningen en acht vrijstaande (geschakelde) woningen. Na afronding van deze laatste fase zijn er in totaal zijn er in Dorpshaven-Zuid 230 woningen door Timpaan gerealiseerd. De woningen uit de eerste fase zijn al in 2012 opgeleverd aan de eerste bewoners. Na de kerst zullen de sleutels van de laatste twee appartementengebouwen uit het project aan de kopers worden uitgereikt. Exact een jaar geleden startte de bouw van deze complexen.