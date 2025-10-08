Zwitserse topmusici op viool en orgel

Mijdrecht/Wilnis – ‘Wat je van ver haalt, is lekker!’ Dat geldt zeker voor het komende zondagmiddagconcert in de Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein in Mijdrecht/Wilnis op 12 oktober. De Zwitserse musici van internationale naam en faam – Alexandre Dubach op viool en Marc Fitze op orgel – zullen oorstrelende muziek brengen tijdens het concert ‘Les folies d’Espagne’. De ‘Folies van Spanje’ verwijzen naar een populaire Portugese dansmelodie uit de 15e eeuw – La Folia –, die zich door de eeuwen heen en door de landen heen ontwikkelde tot een muzikaal thema met talloze variaties.

Dit thema, gekenmerkt door een reeks bezwerende akkoorden, inspireerde vele componisten. Alexandre Dubach en Marc Fitze zullen bezoekers op geniale wijze in deze thematiek inwijden. Folia betekent ook waanzin of gekte: u mag dus op een lichtvoetig concert rekenen. En na afloop natuurlijk weer een drankje en napraten in de S.e.T. Residentie. De deurcollecte is deze keer bestemd voor ‘Beleef het Leven’, voor kleinschalige dagbesteding voor mensen met dementie of mensen die eenzaam zijn.

Op de foto: Alexandre Dubach op viool en Marc Fitze op orgel. Foto: aangeleverd.