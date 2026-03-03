Erkenning voor Laura Verdegaal (Oceanus)

Aalsmeer – Tijdens de Lenie van der Meerbokaal op zondag 1 maart is Laura Verdegaal onderscheiden met de titel Lid van Verdienste van zwemvereniging ZSC Oceanus. Uit handen van voorzitter Kees Reijnders ontving zij het bijbehorende beeldje, als erkenning voor maar liefst 25 jaar vrijwillige inzet voor de vereniging.

Laura begon in 2001, op 15-jarige leeftijd, met het geven van wekelijkse trainingen aan de jeugdtrainingsgroepen. Vier jaar later breidde zij haar betrokkenheid uit naar de afdeling ‘aangepast zwemmen / paralympisch zwemmen’. Toen coördinator Gerda Stokkelhaar werkzaamheden neerlegde, nam Laura deze rol met veel enthousiasme over.

Onder haar leiding is de afdeling aangepast zwemmen verder gegroeid en geprofessionaliseerd. Als een van de weinige zwemverenigingen in Noord-Holland beschikt ZSC Oceanus over een volwaardige afdeling voor leden met een beperking. Samen met Marjethe Verhoeven werkt Laura aan de verdere ontwikkeling van deze afdeling, met als doel uit te groeien tot ambassadeurvereniging van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Met de onderscheiding spreekt de vereniging haar grote waardering uit voor Laura’s jarenlange toewijding, bevlogenheid en inzet voor inclusief zwemmen.

Laura (rechtsvoor op de foto) is onderscheiden.Foto: www.kicksfotos.nl.