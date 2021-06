Zwemmen bij Surfeiland: waar wel en waar niet

Aalsmeer – Eerder deze week ontstonden veel vragen over borden met een zwemverbod op het Surfeiland. Aan de linkerkant van het Surfeiland wordt veel gezwommen en genoten van zwemvertier. Het college heeft besloten dat dit gedeelte van het Surfeiland voor het publiek toegankelijk moet zijn. Het verbodsbord op die plek wordt dan ook verwijderd.

Met de waterskivereniging worden op korte termijn goede afspraken gemaakt. De intenties om de veiligheid van zwemmers te waarborgen en tegelijkertijd de waterskivereniging de ruimte te geven om hun sport te beoefenen, blijven overeind. De afspraken over het gebruik van het drijvende ponton door de waterskivereniging zullen publiekelijk kenbaar worden gemaakt. Het dringende advies voor zwemmers luidt: als de waterskivereniging gebruik maakt van het ponton, blijf daar dan weg als zwemmer.

Grote scherpe rotsen

De overige verbodsborden tussen de nieuwe aanlegsteigers links van het eilandhoofd en rechts voorbij de vlonder van On the Rock, blijven wel staan. Een zwemverbod is en blijft hier dus van kracht. Door de vele grote en scherpe rotsen en het bootverkeer is het hier voor zwemmers te gevaarlijk. Het gaat om een klein deel, er is links en rechts van het eiland nog altijd voldoende ruimte voor zon- en waterliefhebbers.

Veiligheid boven alles

Het gedeelte rechts van het surfeiland, waar na de zomer een boulevard is voorzien, is afgesloten voor het publiek. Dit straks vanwege voorbereiding bouwwerkzaamheden en in de waterlinie, maar ook onder het wateroppervlakte liggen scherpe rotsen door de werkzaamheden. Ook loopt hierdoor de (strand)bodem scherp weg. Ook hier geldt veiligheid boven alles, blijf daar alsjeblieft weg als zwemmer!