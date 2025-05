Regio – Worstelen met driftbuien, schermtijd of kinderen die niet luisteren? Tijdens de zoom-workshop ‘Positief opvoeden’, maandagavond 2 juni van 20.00 tot 21.00 uur, ontdek je hoe je als ouders of opvoeders lastige situaties positief kunt aanpakken; met meer rust in huis en een sterkere band met je kind als resultaat. Deelname is gratis na aanmelding via website derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor meer informatie: bekijk de website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

De workshop wordt begeleid door Valerie Richie. Zij is getrouwd en moeder van drie kinderen (2007, 2009 en 2012). Het effect van deze workshop is groot. Kinderen die op een positieve manier worden opgevoed, voelen zich bemoedigd en leren handelen vanuit een intrinsieke motivatie. Er ontstaat een relatie van respect en bemoediging. Deze workshop vindt plaats via Zoom en is bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 2 en 12 jaar.

Foto: aangeleverd.