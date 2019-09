Zonnestudio in brand gestoken in Mijdrecht

Mijdrecht – Zaterdagmorgen rond half zes kreeg de brandweer de melding dat er brand was bij de Zonnestudio in de Mijdrechtse Dorpsstraat. Al snel was duidelijk dat het hier om brandstichting ging. Voor het pand stond een jerrycan met benzine, die het pand al snel in vuur en vlam zette. De brandweer had de brand snel onder controle en de winkelpanden ernaast bleven gespaard. Niet alleen is er brand gesticht, ook waren alle ruiten ingeslagen. De politie heeft de zaak in onderzoek en heeft van alle bedrijven en particulieren de camerabeelden opgevraagd. Mocht u iets gezien hebben bel dan met: 0900-8844