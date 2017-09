Zonnebloem verwent gasten met lunch

De Kwakel – Bistro 9 in De Kwakel opende op 28 september haar deuren voor een bijzonder gezelschap. In de periode van 21 september tot 1 oktober is het ‘de week van de eenzaamheid’, een initiatief van Coalitie Erbij in samenwerking met meerdere hulporganisaties, waaronder De Zonnebloem.

Op uitnodiging van de Zonnebloem afdeling De Kwakel / Vrouwenakker waren er gasten gevraagd, waarvan een groot deel in het afgelopen jaar 90 jaar jong was geworden! Deze gasten werden verwend met een geweldige lunch, bereid en uitgeserveerd door Ad en Joke van de wijd en zijd befaamde Bistro 9.

Op kosten van de RIKI stichting, die ook Paas- en Kerstpakketten verzorgd voor alle Zonnebloemgasten, mochten ze met 20 gasten en 5 vrijwilligers hun smaakpapillen aan het werk zetten. En dat is gebeurd! Heerlijke gerechten, die de meesten normaal thuis niet van hun fornuis kunnen toveren, werden met blije gezichten opgepeuzeld. Een ongekende luxe voor een groot aantal van de genodigden. Na afloop werden Ad en Joke geprezen om de lunch, de gastvrijheid en de gezelligheid van deze leuke bijeenkomst.