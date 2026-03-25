‘Zondag bij Bob’ stopt na dit seizoen

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zondag 22 maart, op een vrolijke zonnige lentedag, trad er bij Zondag bij Bob een geweldig internationaal muzikaal gezelschap op. Buiten waren het de bloemetjes en de bijtjes die het leven vierden. In de grote zaal van De Oude Veiling hield de Nederlandse boomlange Ties Laarakkers zijn bas vast alsof het zijn grootste liefde was. Werden de toetsen van de piano gestreeld door de uit Duitsland afkomstige Nicolai Daneck, ook uit Duitsland de virtuoze gitarist Linus Eppinger – tevens de clown van het gezelschap – liet de snaren zingen en de in New York wonende drummer Peter Primus Frosch liet horen wat de veelbelovende lente met de mens kan doen.

Het kwartet toonde een staaltje vakmanschap als solist, gevieren en als een geweldige ondersteuning voor de uit Granada komende zangeres Paula Bila. Dat een combinatie van een tenger lijfje en prachtige warme stem mogelijk is, bewees de zangeres die ook nog eens haar handen expressief liet mee dansen op klank en woord. Het voelde als een betovering waar de Spaanse taal natuurlijk ook een mooie rol bij speelde “Dit is mijn wereld”, was de enthousiaste reactie van één van de aanwezigen. Maar hij was zeker niet de enige. “We want more”, klonk het nadat Bob als altijd weer de prachtige boeketten rozen had uitgedeeld.

Allerlaatste

Er volgde nog een toegift en daarna was het woord aan Bob. Zijn aankondiging dat de laatste Zondag bij Bob op 12 april niet alleen de laatste van dit seizoen is maar ook werkelijk de allerlaatste! Want na vijftien jaar Zondag bij Bob gaat het doek dicht. Het bericht kwam aan als een mokerslag! “Neeeee”, was de reactie uit de zaal. Natuurlijk een groot compliment voor Bob en zijn team. Deze beslissing is zeker niet zomaar genomen want op een hoogtepunt afscheid nemen valt absoluut niet mee. Niet voor de fans maar ook niet voor Bob en zijn team. Toch kan het gezien de omstandigheden niet anders. “Door de toenemende kosten, moeilijk te krijgen subsidie en afnemende abonnementen hebben wij deze moeilijke beslissing moeten nemen om na dit seizoen te stoppen”, aldus een geëmotioneerde Bob.

Foto: www.kicksfotos.nl (Betoverende muziek van Paula Bila met haar vierkoppige band bij ‘Zondag bij Bob’ in De Oude Veiling).