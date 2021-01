Zoektocht naar vermiste man rond Schinkelbos

Aalsmeer – De politie is dinsdagavond 5 januari in en bij het Schinkelbos een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste man. Ook in de omgeving van de Mr. Jac. Takkade en de Bosrandweg werd naar de man gezocht. Het parkeerterrein van het Renaissance hotel aan de rand van het bos was het verzamelpunt voor de diverse politie-eenheden. Ook de Koninklijke Marechaussee was aanwezig om te helpen zoeken. De politie had aanwijzingen dat de man zich in of nabij het Schinkelbos zou bevinden.

Later op de avond, tegen middernacht, is ook een drone van de brandweer Haaglanden ingezet. Deze heeft met warmtebeeldcamera een gebied afgezocht. Helaas heeft dit geen resultaat opgeleverd en is de man nog niet gevonden. De zoektocht werd na enkele uren gestaakt, maar is woensdagochtend voortgezet.

Via burgernet is een signalement van de man verspreid. De man is 53 jaar oud, 1,90 meter lang, heeft kort haar en een slank postuur. Hij draagt een spijkerbroek, een rode jas met daarop het logo van de Kudelstaartse voetbalvereniging RKDES en zwarte werkschoenen. Hij heeft een tas bij zich met een oranje veiligheidsvest. Wie meer informatie of tips heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of bij spoed 112.

Foto: Inzet drone bij zoektocht naar vermiste man. Foto: VTF