Zoektocht naar de gouden mandarijn: Age uit Baambrugge doet een dubbelslag

De Ronde Venen – De zoektocht naar de gouden mandarijn, georganiseerd door ChristenUnie-SGP De Ronde Venen, heeft enthousiaste speurders op de been gebracht. Als vrolijke bijdrage aan de verkiezingscampagne had de partij zaterdag 7 maart in alle acht kernen van De Ronde Venen een gouden mandarijn verstopt. Voor de vinders lag een cadeaubon klaar, te besteden bij een groente- en fruithandel in de buurt.

Reacties positief

Al voor het middaguur kwamen de eerste reacties binnen en aan het eind van de dag hadden zich voor zeven van de acht mandarijnen vinders gemeld. De reacties waren stuk voor stuk positief. Zo vond Nova de mandarijn bij de kantine van HSV’69 in De Hoef, ontdekte Lara er één op een speelplaatsje in Amstelhoek tijdens een kinderfeestje, en trof Nellianne er één aan bij de statiegeldautomaat in Winkelcentrum Zuiderwaard. Cora vond een gouden mandarijn bij een plantenbak in winkelcentrum Wilnis en Samantha uit Amsterdam bij de boerderij-automaat in Waverveen.

Verrassing

Een bijzondere verrassing kwam van Age uit Baambrugge. Zijn moeder had het krantenartikel over de actie voor hem uitgeknipt, en al vroeg in de ochtend vond hij een gouden mandarijn bij buurtsuper Henks in Baambrugge. Later die ochtend, toen hij met zijn zusje meeging naar de sporthal in Abcoude, vond hij daar een tweede gouden mandarijn. Resteert het mysterie van de achtste gouden mandarijn. Deze lijkt te zijn opgepikt in het centrum van Mijdrecht (Raadhuisplein), maar een vinder heeft zich nog niet gemeld.

Echte, oranje mandarijnen

Zaterdag 14 maart trok ChristenUnie-SGP de gemeente in om echte, oranje mandarijnen uit te delen. ‘Met een mandarijn ben je blijer dan met alleen een flyer’, luidde het credo.

Op de foto: De zoektocht naar de gouden mandarijn heeft in De Ronde Venen enthousiaste speurders op de been gebracht. Foto: aangeleverd.