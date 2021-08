Zoek mee: 22-jarige poes vermist in Centrum

Aalsmeer – Sinds vrijdag 6 augustus wordt een 22 jaar oude poes vermist. Haar baasjes maken zich grote zorgen. Misschien zit ze ergens opgesloten (in een schuur) of is ze, gezien haar leeftijd, op zoek gegaan naar een laatste rustplaats (in een tuin).

Ze is een zwart/witte huispoes (witte bef, buik en pootjes), draagt een rood halsbandje, is stokdoof en afhankelijk van medicijnen. Zonder deze medicijnen kan ze ieder moment blind worden. Zoekacties van de Dierenambulance en andere instanties hebben tot nu toe nog niets opgeleverd.

Haar baasjes willen poes graag terugvinden en vragen daarom om mee te zoeken (omgeving Marktstraat, Centrum) in uw tuin en/of schuur De familie Faber hoopt op meer informatie: 06-22697810.