Vinkeveen – Vinkeveen staat zondag 22 februari opnieuw in het teken van een traditie die inmiddels diep is verankerd in het lokale culturele leven. Voor de achtste keer organiseert Shanty- en Zeemanskoor De Turfschippers het bekende meezingspektakel ‘Zing mee in het Turfschipperscafé’. Wat ooit begon als een informele zangmiddag is uitgegroeid tot een evenement dat een breed publiek trekt: van enthousiaste koorzangers tot bezoekers die vooral komen luisteren naar de warmte van zeemansliederen. De grote zaal van De Boei aan de Kerklaan 32 vormt van 14.00 tot 17.00 uur opnieuw het decor voor dit zangfestijn. De toegang is gratis. Verwacht wordt dat de ruimte, net als in eerdere jaren, tot de laatste stoel gevuld zal zijn.

De Turfschippers brengen met 38 zangers en vier muzikanten een selectie uit hun inmiddels indrukwekkende repertoire van ongeveer 140 shanty’s en zeemansliederen. Ongeveer 35 daarvan worden deze middag ten gehore gebracht, een mengeling van vertrouwde klassiekers en nieuwe nummers die de maritieme sfeer levend houden.

Levendig

Een bijzonder accent wordt dit jaar gelegd door de aanwezigheid van zo’n 22 zangeressen van het bekende dameskoor De Piratenmeiden. Hun karakteristieke vertolking van het zeemanslied staat garant voor een optreden dat de zaal in beweging en in vervoering brengt. De combinatie van beide koren benadrukt hoe levendig het shantygenre nog altijd is in de regio.

Teksten op grote schermen

Om het publiek maximaal te betrekken, worden de teksten van alle liederen geprojecteerd op grote schermen in de zaal én in de hal. Meedoen is dus eenvoudig, al blijft luisteren natuurlijk ook een volwaardige ervaring. Zoals de traditie wil, wordt er meerdere keren gepauzeerd om de stembanden rust te gunnen en de gezelligheid te laten bezinken. Voor fijnproevers is de bekende haringkar opnieuw van de partij, een detail dat voor velen inmiddels onlosmakelijk verbonden is met deze middag.

Meer informatie is te vinden op www.deturfschippers.nl.

Op de foto: Zing mee in het Turfschipperscafé. Foto: aangeleverd.