Zilveren tapknop voor Hotel Chariot

Aalsmeer – Hotel Chariot aan de Oosteinderweg heeft de jaarlijkse Zilveren Tapknop gewonnen en mag zich één van de beste horecazaken van 2017 uit de regio Zuid-Holland Noord noemen. De Zilveren Tapknop is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Goed Getapt van Heineken Nederland, waarbij verschillende mystery guests gedurende het jaar horecazaken beoordelen op de kwaliteit van gastheerschap, service en bierbehandeling. Jan Koster, eigenaar van Hotel Chariot, nam de prijs in ontvangst.

Beleving staat centraal

Jan Koster is bijzonder trots op de prijs en de waardering voor Hotel Chariot en reageert: “Geweldig dat we op de tweede plek zijn geëindigd! Voor ons is het winnen van de Zilveren Tapknop een erkenning van ons harde werk het afgelopen jaar. Het enthousiasme dat onze gasten iedere dag met zich mee brengen, heeft ons extra gestimuleerd om elke dag de beste beleving in de zaak te bieden. We hebben het echt samen met onze gasten gedaan, dat maakt het extra mooi.”

Trainingen en workshops

De uitreiking van de Zilveren Tapknop is onderdeel van het Goed Getapt kwaliteitsprogramma van Heineken Nederland. “We faciliteren al meer dan twaalf jaar trainingen en workshops voor horecazaken door heel Nederland. Zo kunnen we samen de gasten optimaal bedienen en zorgen we dat goed getapt pils, speciaalbier, cider en alcoholvrij bier op de juiste manier geserveerd wordt. Dit zorgt voor tevreden gasten die vaker terugkomen. Onze mystery guests testen de kwaliteit van de service bij de deelnemende horecazaken. Hotel Chariot heeft dit jaar laten zien dat zij de terechte winnaars zijn van de Zilveren Tapknop. Een prestatie om trots op te zijn”, aldus Hugo Bergman, accountmanager van Heineken Nederland.

Foto: Tamara Olij en Jan Koster van Hotel Chariot proosten op het winnen van de Zilveren Tapknop.