Zilver voor de Skittles van volleybalclub Atalante

Vinkeveen – Het laatste minitoernooi van het seizoen werd gespeeld op zaterdag 12 april. De Skittles van Atalante mochten na een vierde plek in Haarlem aantreden in poule F, de Ministars van de volleybalclub uit Vinkeveen speelden een niveau hoger in poule D na hun eerdere toernooiwinst.

Om 11.45 uur mochten Aeneas, Amy, Nina, Nova en Robin van De Skittles los. Ze begonnen fantastisch met een 2-0 overwinning. In wedstrijd twee ging set één nog verloren, maar met een knalservice trokken ze set twee overtuigend naar zich toe. In de laatste wedstrijd troffen ze een sterke (en vooral veel oudere) tegenstander. De eerste set ging hard, maar in set twee lieten ze zich van hun beste kant zien: net niet gewonnen, maar wel keihard geknokt. En dat werd beloond met een geweldige tweede plek.

Pittige poule

Later op de middag was het de beurt aan Charlie, Elise, Jill, Lana en Mila van de Ministars. Ondanks de hitte én een lange wachttijd begonnen ze dapper. De eerste wedstrijd ging wat rommelig van start, maar set twee werd knap gewonnen. In wedstrijd twee troffen ze een sterk team, maar bleven ze knokken. De laatste pot was superspannend met twee nipte nederlagen (19-20 en 20-23), maar wat een inzet en spelplezier hebben ze getoond. De Ministars hebben zich aardig staande gehouden op de hogere niveaus.

Op de foto: De Skittles van Atalante pakken de tweede plaats. Foto: aangeleverd.