Zideris Mijdrecht viert veertigjarige verjaardag

Mijdrecht – Zideris De Ronde Venen heeft zaterdag 7 februari het veertigjarig bestaan gevierd. De feestelijke jubileumviering vond plaats in De Willisstee in Wilnis en stond volledig in het teken van de jaren tachtig. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers gingen in De Willisstee in Wilnis samen terug naar waar het veertig jaar geleden allemaal begon.

Clustermanager Marijke de Weerd stond in haar toespraak stil bij de geschiedenis van Zideris in Mijdrecht en de belangrijke rol van bewoners, medewerkers en vrijwilligers door de jaren heen. Burgemeester Kocken sprak haar waardering uit voor de organisatie en haar betekenis voor de lokale gemeenschap.

Het evenement werd druk bezocht en stond in het teken van gezelligheid. De feestelijke sfeer was overal voelbaar, met muziek van een DJ en vrolijke zang van het Shantykoor. Vrijwilligers van fotoclub Mijdrecht legden de feestelijkheden vast, terwijl er volop werd gedanst op de swingende beats uit de jaren tachtig.

Al veertig jaar is Zideris een vertrouwd begrip in Mijdrecht en omgeving. Inwoners komen de bewoners regelmatig tegen, bijvoorbeeld tijdens activiteiten in het dorp of tijdens de jaarlijkse ZideRit, waarbij bewoners in bijzondere auto’s worden rondgereden. Ook achter de schermen wordt volop gewerkt aan de toekomst, met onder meer de voorbereidingen voor nieuwbouw aan de Proostdijstraat.

Op de foto: Het evenement werd druk bezocht en stond in het teken van gezelligheid. Foto: aangeleverd.