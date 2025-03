Zesde lichtjesloop rond Zijdelmeer drukbezocht

Uithoorn – Wethouder José de Robles gaf afgelopen vrijdagavond om 19.30 uur het startsein voor de zesde lichtjesloop rond het Zijdelmeer.

Een grote groep inwoners had zich voor het gemeentehuis verzameld, de meesten prachtig versierd met allerlei gekleurde lampjes. Uiteraard kon Uithoorns bekendste hondje Idefix ook dit jaar niet ontbreken en ging hij met verlichte halsband met de wethouder op de foto.

Het weer werkte ook goed mee, het was droog maar wel wat fris. En zo liep iedereen achter de leider met de prachtig verlichte ster langs het gemeentehuis, via een stukje Laan van Meerwijk richting de Boterdijk. Er moest een kleine omweg worden gemaakt omdat de brug in de Boterdijk over de Molenvliet nog volop in renovatie is en dit jaar niet gebruikt kon worden.

Langs het Zijdelmeer en daarna via de Elzenlaan kwam de grote groep uit bij de Watsonweg en ging het over het Zijdelveld terug richting gemeentehuis. Ook dit jaar hadden veel Zijdelveld-bewoners hun voortuin verlicht of de kerstverlichting nog even laten hangen en speciaal voor deze avond weer aangedaan. Bij terugkomst stond voor het gemeentehuis een aantal kraampjes opgesteld waar iedereen wat kon drinken. De organisatie kijkt tevreden terug op een mooie (verlichte) avond.

De mooi verlichte stoet. Foto: Jan Uithol.